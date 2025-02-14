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Россиянин Труфанов будет освобождён из плена 15 февраля в Газе

Россиянин Труфанов будет освобождён из плена 15 февраля в Газе

Александр Труфанов, удерживаемый в секторе Газа с октября 2023 года, будет освобождён 15 февраля в рамках этапа сделки обмена заложниками.

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