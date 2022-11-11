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Гоночный директор «Феррари»: «Знали, что дождь неминуем, поэтому разделили стратегии между гонщиками – жаль, что так вышло с Леклером»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, прокомментировав стратегию команды.

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