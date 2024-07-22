Итоги 2-го фотоконкурса «Жизнь в Зените»

Конкурс учрежден Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, проводился уже во второй раз и собрал несколько тысяч работ, из которых жюри сначала отобрало 280 финалистов.