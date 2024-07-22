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Итоги 2-го фотоконкурса «Жизнь в Зените»

Итоги 2-го фотоконкурса «Жизнь в Зените»

 Конкурс учрежден Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, проводился уже во второй раз и собрал несколько тысяч работ, из которых жюри сначала отобрало 280 финалистов.

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