Итоги 2-го фотоконкурса «Жизнь в Зените»

Конкурс учрежден Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, проводился уже во второй раз и собрал несколько тысяч работ, из которых жюри сначала отобрало 280 финалистов.
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