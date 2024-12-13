Слюсарь: ПВО уничтожила девять беспилотников украинской армии в Ростовской области

Пострадавшие и разрушения отсутствуют Силы ПВО ночью ликвидировали девять украинских беспилотников в Ростовской области — в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале.
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