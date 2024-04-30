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Бывшая узница концлагеря вспомнила зверства нацистов в Петрозаводске

Бывшая узница концлагеря вспомнила зверства нацистов в Петрозаводске

Скриншот видео К 9 мая РЕН ТВ подготовил серию материалов о людях, которые стали живым символом Победы - тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу и тех, кому досталась возможно самая страшная участь, - стать узником концлагеря.

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