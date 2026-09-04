В литовской электричке появились объявления на русском языке

В одном из электропоездов Литвы на электронном табло заметили сообщения на русском языке. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Литва».
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