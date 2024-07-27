В одной обойме - «Русские вечерки» с «Астраханскими сезонами»: этот уик-энд в облцентре сделали насыщенными

В Астрахани продолжаются летние культурно-досуговые мероприятия по выходным. В эти субботу и воскресенье намечено множество концертов, выставок мастер-классов в рамках двух проектов – «Русские вечерки» и «Астраханские сезоны».
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