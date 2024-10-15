Алаудинов: фронт ВСУ на курском направлении может рухнуть в течение месяца

Фронт Вооруженных сил Украины на курском направлении может рухнуть в течение месяца. Соответствующую точку зрения, выступая в эфире телевизионного канала «Соловьев Live», озвучил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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