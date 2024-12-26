МВД РФ объявило в розыск экс-депутата иноагента

Объявлен в федеральный розыск по уголовной статье помилованный и освобожденный из колонии с целью обмена Илья Яшин (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Илью Яшина либо касается деятельности иностранного агента Илью Яшина), 25 декабря соответствующая карточка с его данными появилась в базе розыска МВД.