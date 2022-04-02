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Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что пленные украинские военные не хотят возвращаться обратно в армию

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что пленные украинские военные не хотят возвращаться обратно в армию

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency Сложившие оружие украинские солдаты, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться назад в ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

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