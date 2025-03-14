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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер о форме «Ред Булл»: «Текущие времена на круге не отражают истинную расстановку сил, но дают о ней примерное представление»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, признав, что команде нужно продолжать работу над улучшением болида.

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