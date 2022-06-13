Молодежь Тайваня холодно отнеслась к идеям борьбы с выбросами углерода

Молодые жители Тайваня остаются равнодушными к идее обеспечения низкого уровня выброса углерода в атмосферу, говорится в социологическом исследовании института исследования промышленных технологий острова (ITRI), сообщил 13 июня портал Taiwan News.
Молодые жители Тайваня остаются равнодушными к идее обеспечения низкого уровня выброса углерода в атмосферу, говорится в социологическом исследовании института исследования промышленных технологий острова (ITRI), сообщил 13 июня портал Taiwan News.
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