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Молодежь Тайваня холодно отнеслась к идеям борьбы с выбросами углерода

Молодежь Тайваня холодно отнеслась к идеям борьбы с выбросами углерода

Молодые жители Тайваня остаются равнодушными к идее обеспечения низкого уровня выброса углерода в атмосферу, говорится в социологическом исследовании института исследования промышленных технологий острова (ITRI), сообщил 13 июня портал Taiwan News.

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