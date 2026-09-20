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Регионы России

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В Запорожской области обнаружены красные метки у домов членов УИК

В Запорожской области обнаружены красные метки у домов членов УИК

В Запорожской области по адресам проживания членов участковых избирательных комиссий (УИК) были обнаружены красные метки, нанесённые красной краской на землю и асфальт рядом с домами.

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