215 дней оккупации Суджи

Жители Суджи рассказали журналистам 0 215 днях, которые пережили оккупацию. Елену Разинькову журналисты встретили в пункте временного размещения, она сразу отметила, что в нём есть свет и тепло, можно пользоваться телефоном без ограничений, что похоже на другой мир после семи месяцев в оккупации.
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