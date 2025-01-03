Олег Тофилат: "Цену свободы граждан можно сравнить с ценой глупости и безответственности властей" 

Цену свободы, которую платят жители Молдовы в контексте энергетического кризиса, можно сравнить с ценой глупости, безответственности и лицемерия властей, которые не приняли должных мер для снижения энергетической уязвимости страны.
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