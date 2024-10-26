В сёлах Симферопольского района введут график подачи воды Из-за уменьшения объёма воды в Аянском водохранилище в сёлах Заречное, Доброе и Пионерское будет ограничена подача воды с 28 октября, сообщает «Вода Крыма».
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