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Вечерний Новосибирск

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Жителей Новосибирской области предупредили о мошенниках с фейковыми наградами

Жителей Новосибирской области предупредили о мошенниках с фейковыми наградами

Местные жители начали массово обращаться в районные администрации с вопросами о странных звонках. Неизвестные на том конце провода представляются чиновниками и приглашают людей на торжественные церемонии, где им якобы должны вручить медали, ведомственные награды или памятные подарки.

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