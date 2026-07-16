Жителей Новосибирской области предупредили о мошенниках с фейковыми наградами

Местные жители начали массово обращаться в районные администрации с вопросами о странных звонках. Неизвестные на том конце провода представляются чиновниками и приглашают людей на торжественные церемонии, где им якобы должны вручить медали, ведомственные награды или памятные подарки.
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