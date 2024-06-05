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СК проводит доследственную проверку Макаревича* после его разговора с пранкерами

СК проводит доследственную проверку Макаревича* после его разговора с пранкерами

СК проводит доследственную проверку Макаревича* после его разговора с пранкерами Ольга ВайленкоСледственный комитет Российской Федерации (СК РФ) начал доследственную проверку в отношении Андрея Макаревича*, известного музыканта и основателя группы «Машина времени».

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