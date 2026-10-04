Новая эра BMW: компания запустила производство батарей Gen6, которые обеспечат до 906 км хода и сверхбыструю зарядку

BMW перешла на 800-вольтовую архитектуру BMW официально запустила серийное производство аккумуляторов шестого поколения Gen6 на новом предприятии в Ирльбах-Штрасскирхене в Нижней Баварии.
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