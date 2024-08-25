Китай: успехи автопрома

Китайский производитель автомобилей BYD обогнал во втором квартале 2024 года по объему продаж таких именитых конкурентов, как японские Honda и Nissan, свидетельствуют данные исследовательской компании MarkLine, специализирующейся на автомобильной отрасли.
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