В Финляндии атаковали здание Минобороны

Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Минобороны Финляндии в Хельсинки. Как сообщает портал Yle, это произошло в 01:42 по местному времени, подозреваемым — мужчине и женщине — удалось беспрепятственно скрыться с места происшествия.
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