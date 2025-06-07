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В Финляндии атаковали здание Минобороны

В Финляндии атаковали здание Минобороны

Пропалестинские активисты облили розовой краской фасад здания Минобороны Финляндии в Хельсинки. Как сообщает портал Yle, это произошло в 01:42 по местному времени, подозреваемым — мужчине и женщине — удалось беспрепятственно скрыться с места происшествия.

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