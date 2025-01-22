Прокуратура Холмогорского района восстановила права сироты на жилье

Мужчина обратился в ведомство с жалобой на нарушение прав на жилье, предоставленное ему в 2016 годуВ ходе проверки было установлено, что в 2019 году проведенная строительная экспертиза выявила дефекты и скрытые недостатки в предоставленной квартире.