Прогноз! Украина падет: народ будет оплачивать Западу долги за военную и финансовую помощь

Он отметил, что Украину ждет крах по сценарию Афганистана. Падение случится моментально. А то, что останется от страны, вынуждены будет платить миллионные долги на протяжение десятилетий за их военную и финансовую помощь.
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