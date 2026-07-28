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Daily Storm

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Чиновники Липецкой области и мэр столицы региона заключили контракты с Минобороны

Чиновники Липецкой области и мэр столицы региона заключили контракты с Минобороны

Чиновники будут проходить службу в составе мобильных огневых группМэр Липецка, заместители губернаторы региона, несколько региональных министров и главы муниципальных образований заключили трехлетние контракты с Министерством обороны России.

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