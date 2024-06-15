На ВДНХ открылся седьмой сезон проекта "Музыка на крыше"

В этом году на ВДНХ стартовал новый сезон проекта "Музыка на крыше". С 15 по 18 июня на панорамной площадке павильона "Рабочий и колхозница" каждый день будут проходить живые выступления артистов различных жанров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии