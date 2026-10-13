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Майкл Наки* заочно приговорен к 14 годам колонии

Майкл Наки* заочно приговорен к 14 годам колонии

t.me/Накипело. Майкл Наки Блогер Майкл Наки* заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности России.

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