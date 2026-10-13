t.me/Накипело. Майкл Наки Блогер Майкл Наки* заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стаи оголодавших ...
- Филиппо объяснил,...
- Филиппо объяснил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым