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Спиртное на вынос? Омбудсмен Титов предлагает разрешить рестораторам по-новому продавать алкоголь

Спиртное на вынос? Омбудсмен Титов предлагает разрешить рестораторам по-новому продавать алкоголь

Ресторанам могут позволить продажу спиртных напитков навынос, как в рознице.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов считает, что ресторанам стоит разрешить торговать спиртным навынос.

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