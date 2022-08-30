Энергия Весов, удача Раков и отношения Тельцов: подробный гороскоп на 31 августа

Энергия Весов, удача Раков и отношения Тельцов: подробный гороскоп на 31 августа

ОВНЫ встанут перед важным выбором. День способствует выявлению выгодных партнеров и удачных направлений дальнейшего продвижения.

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