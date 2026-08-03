Губернатор Балицкий: Запорожье охватили отключения электричества

Запорожская область столкнулась с массовыми отключениями электроснабжения. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что аварийные бригады активно работают над устранением неполадок, но сроки восстановления зависят от обстановки на местах.
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