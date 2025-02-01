Картины ямальских художников стали достоянием Музея Победы

Две картины художников из города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Елены Зориной и Валерия Чалого о героизме защитников в годы Великой Отечественной войны пополнили экспозицию Музея Победы.
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