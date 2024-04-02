МГУ, «Строгановка» и ВШЭ. Какие трамвайные маршруты ведут в московские вузы?

Наша рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" "Спрашивали? Отвечаем!" в Telegram фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова В Москве действуют 35 трамвайных маршрутов, благодаря которым студенты быстро, без пробок могут добраться до места учебы.
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