МГУ, «Строгановка» и ВШЭ. Какие трамвайные маршруты ведут в московские вузы?

Наша рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" "Спрашивали? Отвечаем!" в Telegram фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова В Москве действуют 35 трамвайных маршрутов, благодаря которым студенты быстро, без пробок могут добраться до места учебы.