Два пассажира автобуса Lux Express с сообщением Таллин — Петербург погибли на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.
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Два пассажира автобуса Lux Express с сообщением Таллин — Петербург погибли на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.