Рогов: ПВО ВСУ в Запорожье била не по ракетам ВС России, а по жилым кварталам

В городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии