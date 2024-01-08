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Рогов: ПВО ВСУ в Запорожье била не по ракетам ВС России, а по жилым кварталам

Рогов: ПВО ВСУ в Запорожье била не по ракетам ВС России, а по жилым кварталам

В городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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