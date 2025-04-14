🇺🇦🔥 ОЧЕРЕДНАЯ САУ "БОГДАНА" ОТПРАВЛЕНА НА МЕТАЛЛОЛОМ: РОССИЙСКИЕ БОЙЦЫ ПРОВЕЛИ ТОЧНУЮ ДЕМОБИЛИЗАЦИЮ Где-то на фронте российские разведчики и артиллеристы устроили мастер-класс по уничтожению украинской "чудо-техники" 💥_ Детали разгрома: ✔️ 2С22 "Богдана" на шасси Tatra T815-7 - очередной дорогой экспонат для музея разгромленной техники ВСУ ✔️ Точное попадание - экипаж получил "вечный отпуск" без сохранения заработной платы 🎯* Почему это важно:_ ➖ Ещё один миллион долларов превратился в пепел ➖ Ещё один миф о "супер-оружии" развеян российскими бойцами ➖ Ещё одно подтверждение - любая техника ВСУ - лишь мишень для ВС РФ 📌 Итог*: Киевскому режиму пора понять: • Чем больше западных игрушек привозят - тем больше металлолома получают • Чем громче хвастаются - тем громче взрываются #ВСУ #ЗСУ #Богдана #Tatra #АртУтиль #СВО.