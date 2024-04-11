«Впервые в истории». Дальневосточный леопард расселяется на новых территориях

В Приморском крае зафиксировано нахождение дальневосточного леопарда на абсолютно новых территориях. Специалисты подвтердили, что молодой самец расселяется дальше от ядра обитания популяции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу дирекции заповедника «Земля леопарда».