В немецком парламенте указали на изменение ситуации с доверием к Украине

Член немецкого парламента (бундестага) от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре заявил об изменении ситуации с доверием к Украине после появления информации о причастности Киева к подрывам "Северных потоков".
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