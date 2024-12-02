Инвесторы здесь не ходят

Россия за два десятилетия так и не смогла открыть Абхазию для инвестиций. Республика готова принимать российскую финансовую помощь, но не готова к сколько-нибудь значимой экономической интеграцииАЛЕКСАНДР ОВЧИННИКОВ/ТАСС Абхазский курорт Гагры создавали в начале XX века как российский ответ Ниццечитайте на monocle.
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