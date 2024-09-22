Экипаж корабля SpaceX Dragon Freedom с космонавтом Горбуновым прибыл на космодром перед стартом к МКС и отправился на карантин

Продолжается подготовка к запуску миссии Crew-9 на Международную космическую станцию. На космодром на мысе Канаверал во Флориде прибыл экипаж миссии, в который вошли космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг.
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