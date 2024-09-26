Россиян призвали отказаться от некоторых популярных продуктов для снижения риска рака

Воспаление — естественная защитная реакция организма на негативное воздействие инфекций, химических веществ, неправильного питания, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт компании Food Xplorer Лариса Некрасова.
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