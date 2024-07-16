Назван уровень, к которому вернется курс рубля

К концу текущей и в начале следующей недели подготовка экспортеров к июльскому пику налоговых выплат будет способствовать росту предложения юаней на рынке и укреплению рубля, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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