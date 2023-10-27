Путин: Изменение климата угрожает безопасности России

Президент России Владимир Путин считает, что изменение климата угрожает безопасности нашей страны. В связи с этим глава государства подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации».
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