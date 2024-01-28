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В Химках возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку «Известий»

Следователем химкинского отдела главка СК по Московской области 28 января возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку «Известий» Натали Графчикову на семинаре VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой.

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