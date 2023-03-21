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В Москве и области ожидается теплая погода, местами дождь, температура 10 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура до +10°C градусов тепла ожидается во вторник, 21 марта в Москве и Подмосковье.

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