Врач объяснила, как правильно есть картофель, чтобы не набрать вес

Картофель часто исключают из рациона при похудении, считая его слишком калорийным. Однако, как заявила «Абзацу» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова, этот овощ вполне может быть частью диеты — при условии правильного приготовления и соблюдения размера порций.