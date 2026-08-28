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Медицина 2.0

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Врач объяснила, как правильно есть картофель, чтобы не набрать вес

Врач объяснила, как правильно есть картофель, чтобы не набрать вес

Картофель часто исключают из рациона при похудении, считая его слишком калорийным. Однако, как заявила «Абзацу» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова, этот овощ вполне может быть частью диеты — при условии правильного приготовления и соблюдения размера порций.

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