Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Шли с супругой по аллее/тротуару, внезапно бахнулась, я даже среагировать не успел! Лежит лицо вниз молчит, я думал в...В Петербурге женщ...
  • Вера Роднова
    Не дай бог такая страшная Наташа Ростова. Может Армянин оградит нас от своего фильма.Не испытывайте нервы Россиян.Актриса Лиза Моря...
  • Evgeni Velesik
    А не достал ли он уже своей простатой? Извиняюсь - простотой! Это ведь у бывшего министра обороны было?Трамп заявил, что...

Геронтолог Ткачева сообщила, что человеку нужны полезный стресс и хороший сон

Геронтолог Ткачева сообщила, что человеку нужны полезный стресс и хороший сон

Человеку необходимы хороший сон и полезный стресс для сохранения здоровья. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх