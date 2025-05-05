Геронтолог Ткачева сообщила, что человеку нужны полезный стресс и хороший сон

Человеку необходимы хороший сон и полезный стресс для сохранения здоровья. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.