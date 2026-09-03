В Петербурге зарегистрировали иск о банкротстве завода времен Петра I

Инструментальный завод в Сестрорецке приближается к процедуре банкротства. Петербургский суд зарегистрировал иск, однако заявление еще не принято к производству.
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