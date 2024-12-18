🚰 Крыму засуха не угрожает. Регион накопил достаточное количество воды, запланировано строительство водохранилищ Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму».
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🚰 Крыму засуха не угрожает. Регион накопил достаточное количество воды, запланировано строительство водохранилищ Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму».