Аналитики назвали среднюю цену на квартиру в Петербурге

В городе стало меньше предложений по новостройкам По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», спустя месяц после завершения льготной ипотечной программы на рынке строящегося жилья миллионников в РФ фиксируется рост объема экспозиции более чем на 10%.
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