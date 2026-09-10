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ФедералПресс

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Последние деньги за айфон: почему люди готовы влезать в кредиты на новинки

Последние деньги за айфон: почему люди готовы влезать в кредиты на новинки

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Покупка нового смартфона в кредит дает человеку весь позитив от приобретения сразу, а неприятную часть – полную стоимость – распределяет на будущее.

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