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Келлог сообщил, что США обсуждают размещение европейских сил на Украине

Келлог сообщил, что США обсуждают размещение европейских сил на Украине

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о планах размещения военных сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от реки Днепр в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

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