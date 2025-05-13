Келлог сообщил, что США обсуждают размещение европейских сил на Украине

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о планах размещения военных сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от реки Днепр в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.